〈毎週金曜日は「ギュッと肩を寄せ合い…」「パクっと口で」野口聡一さんが明かす、宇宙飛行士たちの『数少ない娯楽事情』〉から続く宇宙飛行士たちは、宇宙生活でどんな食生活を送っているのか？ なんとなく無味乾燥なものを食べているイメージもあるが、その実情は、想像よりも「ちゃんとしている」ようだ。元宇宙飛行士・野口聡一さんの新著『宇宙でラーメンは食べられるか宇宙暮らしのロマンと現実』（幻冬舎）から、一部