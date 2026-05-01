PlayStation 5(PS5)本体上でLinux環境を動かすプロジェクト「ps5-linux」を開発者のアンディ・グエン氏がGitHubで公開しました。PS5上で完全なデスクトップLinux環境を構築することで、PS5のプラットフォームでは提供されていないPCゲームや設定にアクセスできます。GitHub - ps5-linux/ps5-linux-loader: Linux payload implementing the HV exploit and a custom bootloader · GitHubhttps://github.com/ps5-linux/ps5-linu