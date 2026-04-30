昨年10月31日、学歴詐称疑惑で静岡県伊東市の市長を田久保眞紀氏（56）が辞職してから、早くも半年が経とうとしている。同年6月に伊東市議会から大学を卒業していないとの指摘をされてから、2度の不信任決議を経ての辞職後もなお、“田久保劇場”は未だ続いている。「11月19日の再出馬表明会見で、記者から“自身の強みは”と問われると、“メンタルの強さ”とジョークとも本気とも取れる発言をした田久保氏。市長在職中から変わら