先月8日、大阪府和泉市の集合住宅で、母娘が血を流し死亡しているのが見つかった事件。1日夜に警察は娘の元交際相手の男を殺人の疑いで逮捕しました。JNNは、亡くなった娘の村上裕加さんと事件直前まで電話をしていた男性に話を聞くことができました。【写真で見る】事件直前まで電話をしていた娘の知人が語った“容疑者の人物像” “優しい親子”がなぜ…娘の元交際相手（51）を殺人容疑で逮捕殺人の疑いで逮捕されたのは、