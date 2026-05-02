ゴールデンウイーク5連休初日の2日、各交通機関は帰省客や旅行客で朝から混雑しました。5連休初日の2日、各新幹線の下りの混雑はピークとなっていて、東北・北陸新幹線などの自由席乗車率は、午後以降も100％を超える列車がありました。東海道新幹線「のぞみ」は3日午前の列車もほぼ満席となっています。──おじいちゃんとおばあちゃんに会えるの楽しみ？新潟へ向かう家族子ども「初めて会うから…」男性「生まれて初めてあいます