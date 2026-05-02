◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２日・マツダスタジアム）試合前、広島・黒田博樹球団アドバイザーが巨人・田中将大投手を祝福した。田中将は１日の阪神戦（甲子園）で今季３勝目を挙げ、黒田氏と並ぶ歴代２位タイの日米通算２０３勝。ヤンキース時代に同僚としても過ごした先輩は「非常にうれしいです。一緒に名前が出てくるのは、すごく光栄なことだし、自分自身も頑張ってきて良かったなという気持ち」と喜んだ。「彼が