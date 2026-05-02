先日、西日本シティ銀行の女性社員が2年前に「BeReal」で社外秘の情報を漏洩させていたことが発覚した。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」当該銀行は謝罪文を公表したが株価は大暴落。今後も多大な損失が生じることが予想されている。「BeReal」はフランス発のSNSアプリで、ユーザーのコア層は10代〜20代。1日1回ランダムで通知が届き