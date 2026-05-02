夏場は特に注意！シンクの三角コーナーに生ごみを置きっぱなしにするとヤバい！理由 ヤバい！生ごみを三角コーナーにためる 生ごみはすぐに捨ててスッキリが吉 生ごみを三角コーナーに置きっぱなしにしている状態だと、その生ごみから嫌なニオイやぬめりが発生し、悪い気の原因になります。 生ごみは出たらすぐに捨てるのがおすすめ。 ゴミ箱はニオイをシャットダウンするような、