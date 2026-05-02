パドレス戦でメジャー単独トップの13号■Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席で3試合ぶりとなる13号3ランを放った。メジャー単独トップに浮上した、技術が凝縮された一発に敵軍実況も脱帽した。村上は3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の第2打席で、マルケスが投じたナックルカーブ