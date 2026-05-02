東京Dで今夜ゴング、映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPVで生配信ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）の挑戦を受ける。NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」でPPV（ペイパービュー）で生配信される。事前販売価格は6050円、当日は7150円（ともに税込み）。“史上最高の日本人対決”と称される一戦は、なぜ地上波放送で