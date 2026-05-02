（CNN）1日に発表された米紙ワシントン・ポストとABCニュース、イプソスの世論調査によると、米国民の61％がイランに対する武力行使は誤りだったと考えている。ワシントン・ポストが指摘するように、これは2006年5月の同紙／ABCニュースの世論調査でイラク戦争を誤りだと答えた59％とほぼ同水準。さらに1971年のギャラップの世論調査では、ベトナム戦争についても米国民の約6割が同様の見解を示していた。現在、民主党支持者の約9