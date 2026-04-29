「その価値はあると思って…」俳優の田中みな実が、“10万円超え”の食事をしたと明かした――。田中みな実田中みな実、“10万円越え”の食事に感嘆「究極だった」25日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)では、“予約困難”な人気店の話題に。田中は、「予約の取れない店を取れるってことが、男性にとってすごくステータスなんだなっていうのを、この世界に入って知りました」と