4月28日、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良のため当面の間、休養に入ることを所属事務所が発表した。所属事務所によると、《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》といい、《これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります》と報告した。この発表の前か