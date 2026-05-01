日本テレビ金曜ロードショーで5月29日、ディズニー作品の『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』を、本編ノーカット豪華3本立てで放送します。■『ピーター・パン』世界中で愛されているディズニーの大人気キャラクター“ピーター・パン”の物語。ロンドンに住む女の子ウェンディと二人の弟たちは、おとぎ話に登場する憧れの主人公ピーター・パンに誘われて、大人にならなくて