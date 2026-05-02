【北京＝東慶一郎】２０１９年にスパイ活動の容疑で中国当局に拘束された北海道教育大の袁克勤・元教授（７０）が釈放されたことが分かった。袁さんと親交のある研究者らで作る「袁克勤先生を救う会」が１日、発表した。現在は吉林省長春市で生活していることが確認されたという。袁さんは吉林省出身で、母親の葬儀で一時帰国していた１９年５月、拘束されたとみられる。同行の妻も音信不通となっていた。袁さんは拘束中の２１