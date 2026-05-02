宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」が2日、公式サイトを更新。アルバイト従業員による不適切な動画投稿について謝罪した。【画像】「法的措置も視野に入れ対応する方針」ピザーラの謝罪文全文サイトでは「ピザーラ従業員による不適切な動画投稿についてのお詫びとご報告」と題したページを掲載。「この度、弊社が運営するピザーラ蒲田店に勤務するアルバイト従業員が、昨年2月に店舗内にて不適切な言動や悪ふざけをするなどの行