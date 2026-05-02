何年も同じ髪型を続けていて時代遅れに感じたら「トレンドヘア」を要チェック！ 長さを大きく変えなくても、シルエットや毛先の動きを工夫することで、今っぽい垢抜けた印象にアップデートできるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き立てるヘアスタイルをご紹介します。 ひし形シルエットのウルフボブ 以前に入れたハイライトを活かして色味を重ねることで、美しい透明感を引き出