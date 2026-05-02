星野リゾートと集英社が初タッグを組み、大型コラボレーション企画「星野リゾート×集英社創業100周年〜旅するマンガ〜」を2026年4月23日に始動。【写真】神尾葉子さんは「星のや」の新しい自分を見つめる滞在を描く本企画は、星野リゾートが展開する「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO」「BEB」の5つのブランドと、集英社のファッション誌5媒体「T JAPAN」「eclat(※)」「MAQUIA」「BAILA」「non-no」が連携したもの。神尾葉子