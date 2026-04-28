グラビアアイドルの松本みいなさんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。サンリオ公式アカウントのポストを引用し、限定パッケージが届かなかったことへの嘆きを投稿しました。【写真】松本みいながサンリオ公式を批判？「店舗在庫によるからしゃーない」松本さんは「うそつき」とつづり、1枚の写真を投稿。チキンマックナゲットの通常パッケージと、ソースが並んでいる様子です。引用したサンリオ公式アカウントの22日の投稿で