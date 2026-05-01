（台北中央社）1日午後8時39分ごろ、東部海域を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは98.3キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は6.1と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝北部・新竹県、中部・南投県、北東部・宜蘭県、東部・花蓮県▽震度3＝北部・台北市、新北市、桃園市、新竹市、中部・台中市、苗栗県、彰化県、南部・嘉義県、東部・台東県▽震度2＝北部・基隆市、中部・雲林