4月28日より大阪で、『トミカ博in OSAKA 〜出動！まちをまもるパトロールカー〜』がスタートした。「トミカ博」は、玩具メーカー・タカラトミーのミニカー玩具「トミカ」の販売開始30周年に当たる2000年から開催されている。多くのファミリーが詰めかける大人気イベントだ。【写真あり】「これは欲しい」入場記念トミカのトヨタGRスープラ今年のテーマは「パトロールカー」今年のテーマは「パトロールカー」ということで、大阪