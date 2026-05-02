覆面アーティスト・バンクシーの正体が、ロイター通信の調査報道によってほぼ特定された。文春オンラインが彼の本名発覚までの経緯をまとめた記事に対し、読者からは「イメージと違った」と驚きの声があがっている。【写真を見る】「イメージと違う」「陽気そうなおじさん」…バンクシーの正体として報道されたロビン・ガニンガムさんバンクシー作品らしきネズミの絵と小池百合子都知事©時事通信社正体はイギリスの50代男