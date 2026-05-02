お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が、1日に更新された「さまぁ〜ず」のYouTubeチャンネル「さまぁ〜ずチャンネル」にゲスト出演。コンビの関係を明かした。動画では大竹、三村と山崎が酒を飲みながらトーク。大竹が「こうやって仕事でしゃべることないもんな」と振ると、山崎は「リアルに飲みに行ってますからね」と応じた。山崎はテレビ朝日のクイズバラエティー「Qさま」でさまぁ〜ずと20年以上レギュラ