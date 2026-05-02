最近、北朝鮮が青少年を対象とした「反米（反アメリカ）階級教養」を学校の内外で大幅に強化しようとする動きを見せている。24日、デイリーNKの咸鏡北道の消息筋によると、道の教育局は18日、市・郡の教育部に対し、初級中学校（中学校）や高級中学校（高校）の革命歴史科目をはじめ、国語、英語、音楽、美術など複数の科目の授業に反米階級教養を義務的に反映するよう求める指示文を下達した。指示文にはまた、各地域にある階級教