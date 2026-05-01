薬剤師は薬に関連したさまざまな業務に携わる職業です。医師は診療のエキスパートであるのに対し、薬剤師は薬のエキスパートとして日々、患者のサポートを行っています。 薬剤師の就職先はさまざまですが、薬局と病院が代表的でしょう。 今回のケースでは、薬剤師の娘さんがどちらで働こうか迷うなかで、仕事内容と年収を気にしているようです。 本記事では、薬剤師として働くうえで、薬局