GW（ゴールデンウイーク）を迎えました。連休中、旅行や帰省で長時間、新幹線や飛行機、高速バスなどを利用する人は多いのではないでしょうか。一方、この時期に増えるのが、旅先での「原因不明の腹痛」や「急な体調不良」です。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが体の冷えを改善する“6つの行動”です！これらは、冷房による「冷え」が原因なのかもしれません。多くの女性を悩ませる「冷え」の正体と、「温まり体質」