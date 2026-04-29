二足のわらじを履きながら…4月6〜7日には両陛下とともに東日本大震災の被災地を訪れるなど、最近ますます公務に精が出る愛子さま。たとえプライベートであっても、皇族としての自覚は強いようだ。「4月12日、学習院大学のキャンパスで、学生や卒業生、保護者らが集まる『オール学習院の集い』が開催されました。愛子さまは、盲導犬と体験歩行ができるブースに立ち寄られていた。プライベートでも福祉への関心をお持ちのようです」