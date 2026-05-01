元プロテニス選手の松岡修造氏が、引退を発表した錦織圭選手にねぎらいの言葉を贈りました。引退発表から数時間後に自身のインスタグラムを更新した松岡氏は、「ありがとう圭 さあ これからだ圭」と達筆な文字を公開。「ついにこの時がやってきてしまった」と書き出すと、錦織選手から事前に連絡をもらっていたことを明かし、何時間も書き続けてしまいそうなこぼれる思いを“3つの叫び”に絞ってつづりました。それは、「ありがと