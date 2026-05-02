子どもの教育費のなかで最も大きな山は、大学入学のタイミングではないでしょうか。入学金や授業料だけでなく、実家から離れれば一人暮らし用の家具家電や仕送りなど、とにかくお金がかかるものですよね。先日もママスタコミュニティには「大学入学までめっちゃお金かかるね」というタイトルで、こんな悲痛の声が寄せられていました。『受験料や入学金、前期授業料やパソコンまではざっと計算して覚悟していたけど、プラスで入学式