アサヒ飲料は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンが展開する自動販売機に「モンスターエナジー」缶355mlを供給し、今夏の最盛期をめどに順次販売を開始する。対象はコカ・コーラ ボトラーズジャパンの事業エリアである1都2府35県全域の自動販売機。同社は約65万台の自販機を展開しているが、全台導入ではなく、ロケーションに応じて順次展開する。「モンスター」ブランドは2002年に米国で発売されたエナジードリンクで、日本国内で