日本プロ野球選手会は３０日、公式ホームページや公式ＳＮＳを更新。「川上拓斗審判員のご快復を願って」として近藤健介会長（ソフトバンク）名で声明を出した。川上審判員は球審を務めた１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦（神宮）の試合中に頭部を負傷し、現在も治療中。近藤会長は「選手会を代表して、心よりお見舞い申し上げます」と記した。同時に審判員を「プロ野球の試合を選手と共につくってくださる、かけがえのないパート