リング誌のインタビューに登場ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する世紀の一戦が2日、東京ドームで行われる。世界が注目するビッグマッチを前に、井上との将来的な対戦が噂される大物ボクサーが試合の行方を占った。日本ボクシング史に残る名勝負が期待される井上―中谷戦。海外からも大きな注目が集まる中、現世界スーパー