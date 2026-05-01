去年、五泉市の中学校で生徒が水酸化ナトリウムを下級生に「お菓子だ」と言って食べさせ2人がやけどを負った問題で、第三者委員会は生徒の行為を「いじめに該当する」と認定しました。去年4月、五泉北中学校で当時3年生の男子生徒が理科の実験で使った小さな粒状の水酸化ナトリウムを持ち出し、放課後、2年生の男子生徒2人に「お菓子だ」と言って渡しました。2人は口に入れた後すぐに吐き出しましたが、口の中にやけどを負っていま