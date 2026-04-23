2025年3月に25年にわたる活動を終えて解散した元KAT-TUNの亀梨和也（40）が、ソロ活動を活発化させている。【写真】女優業邁進の田中みな実がバラエティー全降板のワケ…今も独身の理由とウワサの亀梨和也との関連亀梨は自身初のオリジナルフルアルバムとなる1stアルバム「WAVE」を今年7月8日にリリースすることが決定。同月16日からは、全国ツアーを開催する。精力的にソロ活動に力を入れている一方で話題となっているのが