男子テニス元世界ランキング４位の錦織圭（３６＝ユニクロ）が今季限りで現役引退すると自身のＳＮＳで発表した。２０１４年全米オープン準優勝など、日本テニス界をけん引してきたが、ここ数年は負傷に苦しみ、思うような結果を残せずにいた中、第一線から退くことを決意した。錦織は１日、インスタグラムを更新。英語と日本語で「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をしました