1日、米ワシントンのホワイトハウスで記者団に話すトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は1日、イランが戦闘終結に向けて新たに示した案で「私が同意できないことを求めている」と不満を示し、現時点で合意は不可能との認識を示した。具体的内容は明かさなかった。攻撃再開はしたくないとしつつ「選択肢の一つだ」と述べ、圧力をかけた。米紙ウォールストリート・ジャーナルによると