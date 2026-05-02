俳優の中村雅俊さん（75）の妻・淳子さんが、4月28日に亡くなったことを、中村さんの所属事務所が公式サイトで発表しました。73歳でした。公式サイトは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました」と報告。そして「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とつづりました。中