年金月23万円、貯蓄2,300万円の70代夫婦。子どもと孫に恵まれ、幸せな老後です。しかし、大型連休前には少し憂鬱な気持ちになってしまう――。それは、決して他人にはいえない本音だといいます。喜びだけでなく悩みが入り混じる、複雑な感情の理由とは？「子と孫、総勢13名」が実家に大集合「今年も楽しみにしてる、よろしくね！」――ゴールデンウィークが近づくと、長女、長男、次女から次々に届くLINE。山田正子さん（72歳・仮