フロリダ州ウェストパームビーチでの会合に出席したトランプ氏＝1日/Nathan Howard/Reuters（CNN）トランプ米大統領は1日、米国が直ちにキューバを「制圧する」可能性について冗談交じりに言及し、イランでの戦争から帰還する途上で米軍がキューバへ進攻するかもしれないと示唆した。トランプ氏は聴衆の中にいた友人を指して、「彼はもともとキューバ出身だが、我々はほぼ即座にあそこを制圧するつもりだ」と発言した。さらに、キ