仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は29日、「日本の『前例』が、中国の製造業攻勢を止めるのは難しいということを示している」と題し、フランスの経済学者チャールズ・セルファティ氏によるオピニオン記事を紹介した。記事は、「中国は約1．2兆ドルに及ぶ貿易黒字によって世界の工業発展を圧迫している。20世紀末の日本の経験から見ても、中国が穏健な対応を取ると考える理由はない」と指摘。「注