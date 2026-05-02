独南部グラーフェンヴェーアの演習場でロボット兵器を使用した訓練を行う米陸軍兵士/Sean Gallup/Getty Images（CNN）米国防総省は1日、今後1年間でドイツから約5000人の米軍部隊を撤退させると発表した。この撤退は、トランプ大統領がイランとの戦争に対するドイツのメルツ首相の批判を非難した後に発表された。ただ撤退後もドイツ国内には3万人以上の米軍部隊が残ることになる。​​国防総省のパーネル報道官は声明で