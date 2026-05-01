(C)1995 Aoi Hiiragi, Shueisha/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NH 日本テレビ系の金曜ロードショーは5月1日と8日の2週連続でスタジオジブリ作品を放送する。1日21時からは「耳をすませば」を、8日21時からは「魔女の宅急便」を、それぞれノーカット放送する。 放送時間は、1日の「耳をすませば」が21時～23時19分で25分拡大、8日の「魔女の宅急便」が21時～23時9分で15分拡大。