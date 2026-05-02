「うちの子は算数が苦手で…遺伝でしょうか？」と悩む親御さん、実はその「算数嫌い」、あなた自身が原因かもしれません。難関中学へ多数の合格実績を誇る算数専門教室「フォトン算数クラブ」塾長の武井信達さんによれば、子どもが算数を拒絶する裏には、親が無意識にやってしまう「5つのNG行動」が隠されていると言います。（フォトン算数クラブ塾長武井信達、構成／ライター鳥居りんこ）〈「フォトン算数クラブ」が教える 最