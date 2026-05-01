ミツカンの「金のつぶたれたっぷり！たまご醤油たれ」ミツカン（愛知県半田市）は1日、納豆商品を6月1日に値上げすると発表した。税別の参考小売価格で6〜20％引き上げる。大豆などの仕入れ価格が上昇したほか、中東情勢悪化で納豆パックの原料となるナフサ価格が高騰したため。一部商品は5月1日に販売休止とした。「金のつぶたれたっぷり！たまご醤油たれ」「金のつぶパキッ！とたれとろっ豆」は税別の参考小売価格を