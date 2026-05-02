家賃の値上げを経験した人はどのくらいいるでしょうか。不動産サービスを展開する企業のアンケートでは、全体の15％が「家賃の値上げを経験した」と答えています。また、受け入れられる値上げ額は「月5000円まで」が全体の約7割を占めました。【グラフ】毎月の家賃はいくらですか？この調査は、不動産情報メディア『幸せおうち計画』を運営する株式会社AZWAY（東京都豊島区） が、全国の10代〜60代以上の男女300人を対象に、2026年