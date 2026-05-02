掲題の初任給で25万円という金額は、親世代からすると「最初からそんなにもらえるの？」と驚くような数字かもしれません。しかし、ニュースなどで大卒の平均は26万円超といった情報を目にすると、わが子の給与が平均より低いのではないかと疑問を感じることもあるでしょう。 近年の物価高騰や深刻な人手不足を背景に、企業の間では優秀な人材を確保するための初任給引き上げ競争が激化しています。本記事では最新の統