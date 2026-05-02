「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが２日までに自身のＳＮＳを更新。１億円以上を美容整形に投じたことが話題の美容家のアレン様との２ショットを披露した。Ｍａｔｔはインスタグラムに「昨日公開された動画、拝見致しました。皆様からも沢山ＤＭ頂きました。みてくださった皆様ありがとうございました。改めて思い返したら、本当に楽しい旅行でした。」と、アレン様がＹｏｕＴｕｂｅにアップした動画について