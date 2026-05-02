【ワシントン＝池田慶太】ＣＢＳニュースなど米主要メディアは１日、ヘグセス米国防長官がドイツに駐留する５０００人の米軍部隊に撤退を命じたと報じた。米国のイラン攻撃を巡り、トランプ米大統領は支援要請に応じない北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への批判を強めていた。軍部隊撤退は懲罰的な意味合いがあるとみられる。報道によると、部隊撤退は今後６〜１２か月の間に行われる。国防総省のショーン・パーネル報道官は声明