2回の第2打席でナックルカーブを捉えた豪快な一発【MLB】パドレス ー Wソックス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席で3試合ぶりとなる13号3ランを放った。これで本塁打ランキングでメジャー単独トップに躍り出て、シーズン65発という規格外のペース。米国ファンからは驚愕の声が殺到している。注目のアー