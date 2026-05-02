（鈴木達也容疑者）「みなさん、この動物なんという動物ですか？レッサーパンダですね」かわいらしいレッサーパンダを来園者に紹介する男、鈴木達也容疑者３３歳です。（鈴木達也容疑者）「レッサーパンダの代名詞、みなさんイメージされるのは風太くんだと思いますね」鈴木容疑者はレッサーパンダに限らずー（鈴木達也容疑者）「カバの歯はすごくかたい。触ってもらったら分かるけどものすご